Gunakan Sabun Antiseptik Bunuh Kuman

INILAHCOM, Jakarta - Penggunaan sabun antiseptik untuk membunuh dan menghambat pertumbuhan organisme dan mengurangi jumlah mikroba lebih lanjut.

Medical Director Mundipharma South East Asia, dr Murtaza Qasuri, mengatakan The Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology (APIC) dan The US Centers for Disease Control (CDC) salah satu antiseptik, Povidone Iodine atau PVP-I, terbukti secara klinis memiliki spektrum luas terhadap virus, bakteri, dan kuman pathogen.

Povidone Iodine merupakan antiseptik yang memiliki spektrum luas termasuk terhadap virus seperti corona : MERS-COV dan SARS-COV. Dalam riset in vitro menunjukan indikasi bahwa PVP-I skin cleanser 7,5 persen dan PVP-I Gargle and Mouthwash efektif melawan MERS CoV dan SARS.

"Dari riset tersebut menunjukkan jika infeksi virus seperti coronavirus (hCOV, SARS-COV, dan MERS-COV) dapat dicegah dengan menjaga kebersihan diri dengan berbagai cara," kata Dr Murtaza, Jakarta, Kamis, (06/02/2020).

1. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci menggunakan sabun antiseptik yang mengandung povidone iodine dan atau dengan hand sanitizer yang mengandung alkohol 70 persen,

2. Menjaga kebersihan saluran pernafasan salah satunya menggunakan preparat alami dengan kandungan iota caragenan yang memiliki efek antivirus,

3. Menjaga kebersihan rongga mulut dan tenggorok dengan berkumur ( gargle ) menggunakan obat kumur antiseptik yang mengandung povidone iodine.

"Untuk kebersihan saluran pernapasan, sebuah riset menunjukkan jika Iota Carrageenan memberikan efek antivirus terhadap sejumlah besar virus yang menyebabkan penyakit penapasan termasuk common cold dan influenza, termasuk human coronavirus. Namun, hingga saat ini belum bisa memastikan efikasi terhadap 2019-nCOV mengingat virus ini jenis yang baru ditemukan," tambah Dr Murtaza.

Country Manager Mundipharma Indonesia, Ibu Mada Shinta Dewi, mengatakan Mundipharma sebagai mitra strategis dari Kementerian Kesehatan RI dalam rangka pengejawantahan Nota Kesepahaman program GERMAS yang telah ditandatangani oleh keduabelah pihak sejak 2017, menyambut baik upaya edukasi kepada masyarakat.

Mundipharma dalam kerangka GERMAS berkomitmen memberikan edukasi kesehatan dalam 3 hal yaitu kesehatan kewanitaan melalui program menstrual hygiene, edukasi personal hygiene dan edukasi terkait outbreak.

"Kali ini terkait outbreak virus corona 2019-nCOV, kami mendukung upaya Pemerintah, IDI dan PDPI dalam menyampaikan informasi yang benar mengenai pentingnya edukasi personal & respiratory hygiene untuk mencegah dan memutus rantai infeksi. Kami berharap informasi yang benar semakin banyak dan dapat meluruskan hoaks yang banyak beredar saat ini," kata Dewi. (tka)