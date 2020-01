Ragam Koleksi UNIQLO 2020, Nuansa Baru LifeWear

INILAHCOM, Jakarta - UNIQLO memberikan nuansa baru dalam LifeWear dengan menghadirkan kategori Outdoors, Work & Craft, dan Art & Design dalam mewujudkan komitmennya membuat setiap orang merasa nyaman dan hidup lebih baik.

Outdoors Bringing urban and natural landscapes together through design.

Struktur buatan hadir berdampingan dengan alam banyak terlihat pada desain perkotaan. Salah satu contoh dan sangat populer bagi turis wisatawan adalah rumah apung di kanal-kanal Amsterdam. Sebuah gagasan baru yang menarik perhatian internasional belakangan ini terdapat di Lower Manhattan, New York.

Proyek pembangunan waterfront dengan menampilkan pemandangan alam yang didesain khusus untuk menahan bencana alam dan dijadwalkan akan selesai pada tahun 2022.

Desain UNIQLO untuk Musim Semi/Musim Panas 2020 menekankan pada kenyamanan dan fungsi perkotaan serta alam untuk hidup yang lebih baik.

Parka BLOCKTECH mampu melindungi dari angin dan hujan saat berjalan-jalan di pantai atau sepanjang waterfront. Celana Dry Sweat memberikan kebebasan dalam bergerak dan fungsi cepat kering, menjadikannya produk ini pilihan sempurna untuk dipakai sehari-hari dan dalam berolahraga.

UV Cut Parka Saku yang sangat ringan dan praktis, sehingga cocok untuk dibawa di dalam tas apabila cuaca berubah dalam berkendara menuju tempat kerja. Parka Light Padded dapat menghangatkan tubuh seusai olahraga air.

Siluet-nya yang modern dan ringan menjadikan produk ini sebagai pilihan tepat untuk digunakan sehari-hari. Parka Panjang dengan bahan parasut yang mengkilap menyerupai pantulan air yang tenang serta kaca-kaca pada gedung pencakar langit.

Work & Craft - Back to basics

Memastikan pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab adalah salah satu tujuan dari United Nations Sustainable Development Goals.

Upaya untuk memperluas pertanian kota untuk konsumsi lokal sangat menyita perhatian. Hal ini disebabkan karena konsep pertanian kota dinilai mampu mengurangi biaya transportasi dan limbah makanan sekaligus mengurangi penggunaan karbon di perkotaan.

Perkebunan di atap bangunan dapat mengurangi polusi suara dan meningkatkan perlindungan pada elemen-elemen perkotaan dan membuatnya lebih nyaman untuk penduduknya. Untuk kategori Work & Craft, kami fokus pada bahan-bahan organik dan kegunaannya serta memperhatikan aspek hingga detilnya.

Celana Jogger Cargo cocok dikenakan untuk ke kantor, dan dengan siluetnya yang kasual dapat digunakan langsung ke perkebunan setelah bekerja. Tampil kasual dengan Jaket Katun Linen sangat pas dikenakan dengan Kaos Polo.

"Kami berusaha mengurangi dampak pada lingkungan dari proses pembuatan produk Jaket Denim dan Jeans dengan potongan yang autentik dan stylish. Efek washed, kerutan, lipatan dan potongan yang tidak teratur mengingatkan keberagaman bentuk dan poin utama pada hasil panen organik," kata Endira Ilham selaku Merchandiser Uniqlo di Alila Hotel, Jakarta Selatan, baru - baru ini.

Art & Design - Inspiring creativity with functional beauty Untuk kategori ini.

"Kami menawarkan ide baru dengan siluet minimalis, panjang dan ramping, serta rangkaian warna yang terinspirasi dari unsur mineral sehingga setiap orang dapat terlihat gaya dan menikmati hidup yang lebih baik. Kaos Polo dengan tampilan sporty menggabungkan fitur kenyamanan AIRism yang menjadikannya lebih sempurna untuk penampilan berlapis pada musim panas. Jaket Tailor Slim Fit terbuat dari bahan linen untuk membuat pemakainya tetap terlihat stylish dan elegan," tambahnya.(tka)