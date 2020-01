Tahun Tikus Logam di Summarecon Mall Kelapa Gading

INILAHCOM, Jakarta -Memeriahkan perayaan Chinese New Year pada 25 Januari 2020, Summarecon Mall Kelapa Gading menggelar event Chinese New Year bertempat di sepanjang koridor MKG 3 dan The Forum MKG 3 lantai dasar.

Dekorasi menarik bertema Mickey & Minnie Mouse akan dihadirkan selama 18 hari dengan tema "Experience Disneys Year of The Mouse with Mickey Mouse & Minnie Mouse".

Pengunjung bisa mengabadikan momen kebersamaan dengan keluarga dan kerabat di beberapa spot foto instalasi diantaranya Dumpling Gazebo, Dimsum Mantao, Lion Dance, Gold Bars.

Kesemuanya bertema Chinese New Year dengan warna merah dan emas yang dominan. Retail area bertema karakter tokoh Disney juga hadir selama periode event di sepanjang koridor MKG 3 bagi para pegunjung yang ingin mengkoleksi beragam pernak-pernik Disney seperti produk apparel, mainan, coklat hingga collectible items gadget bergambar Mickey Mouse.

Selain tema dekorasi, MKG juga menampilkan beragam acara seru tematik Chinese New Year seperti Barongsai performance, Chinese Percussion, Tari 1000 Tangan, Guzheng, feat. Saxo, Tari Kipas, Tari Payung, dll. Aksi akrobat asal negeri Tirai Bambu juga dihadirkan untuk menyemarakkan suasana dengan beragam atraksi seru dan mendebarkan seperti: contortionist act, unicycle act, rollabolla, dan face changing.

"Sesuai dengan karakter shio Imlek tahun ini, Summarecon Mall Kelapa Gading menghadirkan tema dekorasi Mickey & Minnie Mouse yang melambangkan tahun tikus logam dimana pengunjung MKG yang rata-rata keluarga ataupun anak-anak muda bisa mengabadikan foto dengan latar belakang dekorasi yang berbeda-beda. Selain itu, disamping atraksi khas Imlek, yang berbeda di tahun ini adalah hadirnya pertunjukan akrobat dari China yang akan sangat menarik untuk ditonton bersama keluarga,"Willy Effendy, selaku Center Director Summarecon Mall Kelapa Gading, Jakarta, baru - baru ini.

Masih dalam rangkaian event Chinese New Year, MKG juga mengadakan program belanja seharian penuh One Day Sale pada tanggal 11 & 18 Januari 2020 mulai dari jam 10 pagi 12 malam dengan diskon hingga 80% di tenant-tenant yang berpatsisipasi. Tidak hanya itu, pengunjung yang sudah berbelanja min. 1 juta juga bisa mendapatkan hadiah voucher belanja dengan mengikuti program Instant Win & Lucky Angpao Tree.(tka)