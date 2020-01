Beragam Kompetisi Hadir di Muffest 2020

INILAHCOM, Jakarta - Salah satu program pendukung gelaran Muslim Fashion Festival 2020 (MUFFEST) adalah Modest Young Designer Competition (MYDC) supported by Asia Pacific Rayon. Kompetisi tersebut untuk menjaring talenta desainer muda di bidang fashion muslim. Setelah melalui proses seleksi, Dewan Juri memilih 15 finalis MYDC 2020 untuk kemudian dilakukan coaching. Pada hari ketiga MUFFEST 2020, 15 Finalis tersebut akan menampilkan karyanya untuk kemudian ditentukan pemenang MYDC 2020. "MUFFEST diharapkan bisa berkontribusi bagi ekonomi nasional dengan memajukan dan mendorong potensi industri fashion muslim baik dari tingkat terkecil hingga terbesar," kata ujar Ali Charisma, National Chairman Indonesian Fashion Chamber pada Press Conference MUFFEST yang digelar di Jakarta Goodrich Suites, ARTOTEL Portfolio (27/01/2020). Selain itu, terdapat pula Wardah NEXT FACE MUFFEST 2020 kompetisi tersebut untuk para perempuan muda muslim yang inspiratif. Kemudian Wardah Make Up & Hijab Do Competition 2020, kompetisi untuk mengapresiasi para make up enthusiast dan hijab stylist. (tka)