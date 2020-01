Tas jadi Pelengkap Fesyen Wajib

INILAHCOM, Jakarta - Tas menjadi salah satufashionitemyang wajib dimiliki seseorang.

Namun terkadang, saat ingin membeli tas, biasanya kita sering merasa bingung tas apa yang akan dibeli. Apalagi dengan seringnyatrendfashionyang terus berganti serta berbagai model dan jenis tas yang ditawarkan mungkin terkadang membuat bingung sebenarnya tas model apa yang sesuai dengan kebutuhan kita.



Berbagai model dan jenis tas sebenarnya memiliki fungsi yang berbeda-beda tergantung keperluan atau aktivitas yang kita lakukan.

Misalnya,apabila akan digunakan untuk jalan-jalan santai atau sekadarhangoutbersama teman-teman, maka pilihan model tas terbaru yang paling tepat adalah yang menunjukkan nuansastylishdansimplenamun muat untuk menyimpan beberapa barang bawaan yang akan Anda bawa.

Berbeda dengan ketika akan melakukan perjalanan yang lebih jauh atau traveling, maka tas ransel ataubackpackmerupakan solusi yang paling tepat.



Kalibre sebagai salah satu brand tas lokal yang dikenal dengan produk kebutuhan gaya hidup masa kini hadir untuk memenuhi kebutuhan berbagai model tas dengan produk terbaik.

Kalibre menyasar segmen pasar urban yang berhubungan dengan traveling, perkantoran, olahraga hingga pemotor. Selain memproduksi tas, Kalibre juga menyediakan berbagai kebutuhanfashionlainnya mulai dari aksesoris pria dan wanita muda hingga dewasa sepertiT-shirt, dompet, jam tangan, ransel dan berbagai kebutuhan lainnya.

"Kalibre hadir sebagai merk urban yang diciptakan untuk eksekutif muda, motorist, cyclist, traveler dan pelajar. Seperti sebuah peluru yang meluncur ke depan, itulah filosofi dari logo Kalibre (baca : Ka-Li-Ber). Produk utama Kalibre adalahbackpackdengan teknologi terdepan dan desain inovatif. Di samping tas dan produk fashion, Kalibre menjual perlengkapan urban baik untuk kegiatan outdoor atau bagi pengendara motor dan sepeda. Saat ini, produk Kalibre juga telah diekspor ke luar negeri seperti ke Singapura dan Malaysia," kata Sandy, Owner Kalibre, Jakarta, Sabtu, (25/01/2020).



Untuk terus meningkatkan penjualannya, selain mendirikanflagship storeagarcustomerbisa mempelajari dan mengeksplor brand Kalibre seutuhnya, Kalibre juga memperkuat penjualan secara online melalui Kalibre Official Shop di Shopee.

"Kami percaya bahwa kerjasama kami dengan Shopee,platform e-commerceterdepan di Asia Tenggara, akan membantu kami dalam mencakup lebih banyak konsumen dan menyediakan akses terhadap seluruh produk Kalibre serta promosi eksklusif. Untuk memberikan pengalaman terbaik bagi para konsumen saat berbelanja produk Kalibre secaraonline, kami sarankan konsumen untuk selalu membeli produk Kalibre dari toko online yang resmi, seperti Kalibre Official Shop di shopee," ujar Sandy, Owner Kalibre.



Lebih lanjut Sandy, Owner Kalibre menambahkan, "Untuk semakin memanjakan penggunanya serta menjaring market baru, khususnya konsumen pria, Kalibre bergabung di Shopee 2.2. Men Sale. Melalui program ini, Kalibre ingin membantu pria yang punya resolusi lebih ganteng untuk bisa menemukan berbagai kebutuhan tas yangstylish, nyaman dan berkualitas melalui promo menarik di Kalibre Official Shop di Shopee, seperti promo diskon hingga 30 persen untuk Produk Tas Palazzo dan T-shirt".



Daniel Minardi, Head of Brands Management Shopee Indonesiamengatakan, "Kami sangat senang dapat bekerjasama dengan Kalibre dan memberikan berbagai promo menarik di kampanye yang kami gelar. Sebagai merek tas yang kian populer, Kalibre membantu kami dalam menyediakan berbagai kebutuhan pengguna, khususnya untuk kebutuhan produk tas berkualitas. Melalui tagline kampanye 2.2 Men Sale terbaru kami#PriaPilihShopee, Shopee hadir untuk memenuhi semua kebutuhan pria sesuai dengan masing-masing preferensi dengan menghadirkan ragam varian."



Pada hari yang sama di tanggal27 Januari 2020dalam kampanye Shopee 2.2 Men Sale, pengguna juga dapat menikmatiShopee Pay Day.Selain itu, pengguna juga masih dapat menikmati rangkaian penawaran lainnya dalam Shopee 2.2 Men Sale sepertiPastiGratis Ongkir RP0danPasti Diskon 50%mulai13 Januari sampai 2 Februari 2020.

"Kami yakin para pengguna pria dapat merasakan kemudahan serta pengalaman belanja online yang menyenangkan, tutup Daniel Minardi, Head of Brands Management Shopee Indonesia.(tka)