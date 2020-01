Lima Destinasi Menarik di Singapore

INILAHCOM, Jakarta - Singapura merupakan negara unik dengan perpaduan antara budaya Asia dan Eropa. Negara ini pun juga terkenal dengan kebersihannya dan kerapihannya.

Negara yang didirikan sebagai koloni perdagangan Inggris pada tahun 1819, yang dimana sejak kemerdekaannya, Singapura telah menjadi salah satu negara dengan kota yang paling makmur di seluruh dunia dan menawarkan salah satu pelabuhan yang paling sibuk di dunia.

Bangunan-bangunan kolonial pun terlihat anggun dan hidup berdampingan di sepanjang pasar jalanan yang telah berumur berabad-abad dengan gedung-gedung modern yang tinggi.

Negara ini pun tergolong sebagai negara maju yang memiliki sejuta keindahan di dalamnya. Nah, jika hendak liburan sebaiknya cek harga tiket ke Singapura dan juga siapkan lebih awal tempat menginap. Berikut daftar tempat-tempat wisata seru sebagai tujuan destinasi, Jumat, (17/01/2020).

1. Marina Bay Sands

Menjadi salah satu destinasi favorit bagi pelancong domestik maupun internasional, Marina Bay Sands merupakan tempat yang wajib dikunjungi saat berlibur ke Singapura. Marina Bay Sands, merupakan gedung kembar tiga yang sangat populer dan ikonik di negara ini. Marina Bay Sands juga merupakan kompleks yang turut serta menyatukan mal, hotel, dan kasino.

Untuk menikmati suasana, sebaiknya mampir ke Marina Bay Sands ketika waktu matahari tenggelam. Selain bisa berfoto-foto dengan latar pemandangan yang indah, juga bisa sekalian cuci mata untuk melihat beberapa atraksi pertunjukkan air dan lampu luar ruangan yang disebut sebagai spectra pada malam hari.

2.Gardens by The Bay

Sebuah destinasi tempat wisata yang layak dikunjungi bagi penyuka pemandangan segar dan ingin melihat tempat wisata yang berwarna hijau. Gardens by The Bay merupakan sebuah lokasi tempat wisata yang berupa kawasan taman raksasa dengan luas sekitar 100 hektar. Selain itu, di tempat ini juga bisa mengeksplor keindahan Garden by the Bay secara cuma-Cuma.

Sebagai tambahan informasi, pengunjung juga bisa menyusuri keindahan jembatan Skyway serta melihat-lihat pemandangan yang ada, dan hanya perlu merogoh kocek sekitar 5 dolar Singapura untuk menelusuri jembatan ini. Menarik untuk dicoba bukan?

3.Merlion Park

Destinasi utama yang harus masuk list dalam daftar wisata yang akan dikunjungi ketika ke Singapura. Merlion Park merupakan monumen ikonik dan sebuah simbol yang khas di negara Singapura.

Terletak di One Fullerton, Merlion Park merupakan tempat yang keren untuk melihat pemandangan kota-kota di Singapura. Tidak hanya disuguhkan dengan patung Merlion yang unik, namun juga bisa melihat pemandangan Central Business District (CBD) dari tempat ini.

Selain itu, dari sini juga bisa melihat keindahan Marina Bay Sands yang megah dan menjulang tinggi. Dan tak lupa juga bisa melihat bianglala terbesar yang ada di Singapura yaitu Singapore Flyer yang merupakan kebanggaaan dari negara ini.

4.Singapore Botanic Garden

Untuk para pelancong baik dari domestik maupun internasional yang ingin berhemat dalam ongkos pegeluarannya saat berkunjung ke Singapura, maka pilihan yang paling tepat adalah dengan berkunjung ke Singapore Botanic Garden.

Destinasi wisata ini menawarkan keindahan taman yang indah dengan cuma-cuma alias gratis dan tidak dipungut biaya. Hanya ada satu bagiandari Singapore Botanic Garden yang perlu merogoh kocek, yaitu National Orchid Garden yang menjadi tempat paling banyak dikunjungi oleh para pelancong.

Kebun-kebun di sini berisi lebih dari 60.000 spesies tanaman dan binatang-binatang, dan merupakan sebuah rumah untuk kebun anak-anak pertama di dunia. Taman yang memiliki luas sekitar 74 hektar ini memiliki pemandangan yang elok dengan sentuhan warna hijau yang asri.

5.Clarke Quay

Clarke Quay menjadi tempat destinasi wisata yang patut dikunjungi untuk menikmati keindahan pemandangan Singapura pada malam hari Clarke Quay terletak tidak jauh dari Raffles Landing Site dan masih dalam kawasan di tepi sungai Singapore River.

Saat berkunjung ke Clarke Quay, juga bisa menikmati keindahan dari deretan bangunan-bangunan yang bernuansa China. Dan tak lupa, juga bisa menikmati keindahan dari gemerlap lampu warna-warni yang cahayanya bersinar terang dan memantul dari permukaan sungai. (tka)