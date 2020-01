Tips Belanja Kebutuhan Imlek

INILAHCOM, Jakarta - Selepas tahun baru, warga Indonesia segera disambut dengan kemeriahan Tahun Baru Imlek.

Pada tahun ini jatuh pada hari Sabtu, 25 Januari. Dalam astrologi Tiongkok, pada tanggal tersebut, ikon binatang dan elemen alam baru akan mengarahkan nasib, kesempatan, dan peruntungan sepanjang tahun ini hingga Januari 2021 nanti.

Memasuki tahun Tikus Logam kali ini, Lazada membagikan tips belanja efisien untuk kebutuhan Imlek konsumen.

Ferry Kusnowo, Chief Customer Experience, Lazada Indonesia mengatakan, dalam rangka menyambut hadirnya Tahun Baru Imlek, kami kembali mempersiapkan diri dengan serangkaian promo Lazada Hoki Imlek Sale mulai tanggal 14 sampai 16 Januari mendatang untuk membantu konsumen menemukan barang yang relevan dengan kebutuhan Imlek mereka dan pastinya selalu mengikuti tren terkini.

Berikut ini, Lazada secara khusus memberikan beberapa tips belanja bawa hoki untuk Anda semua yang merayakan maupun yang tidak merayakan, dikutip dari siaran pers, Jakarta, Rabu, (15/01/2020) :

1. Tentukan budget maksimal

Memasuki tahun Tikus Logam, digambarkan sebagai tahun yang penuh dengan peruntungan karena tikus digambarkan memiliki semangat kerajinan, dermawan dan baik hati. Tetapi tetap perlu disertai dengan kerja keras dan kewaspadaan.

"Selalu lakukan perhitungan yang matang, sesuaikan dengan potensi dan kemampuan. Jika ada tantangan, fokuslah dalam mencari solusi," ujar seorang penasihat spiritual terkemuka kelahiran Chiang Ma, Thailand, Ajahn Thep Varman.

Nah, salah satu kiat sukses dalam berbelanja adalah Anda harus fokus dan siap berhitung dalam mengkomparasi harga dari produk yang benar-benar Anda incar dan butuhkan. Pastikan produk tersebut masuk dalam kalatog promosi dan sesuai dengan isi kantong Anda.

2. Get into the spirit!

Momen tahun baru kerap dijadikan momen perbaikan diri. Untuk menumbuhkan dan merasakan semangat Hari Raya Imlek bisa dimulai dengan dekorasi simple di rumah atau kantor Anda, percantik dengan hiasan khas Imlek seperti: Lampion kertas, boneka dan koin emas tikus, angpao, sticker lucu, gantungan genta angin.

Juga dianjurkan untuk menggunakan dan meletakkan kristal untuk dapat membawa keberuntungan dan ketenangan diri.

3. Tampil gaya ketika silaturahmi ke kediaman kerabat

Pakaian baru menjadi salah satu tradisi wajib yang menandakan rasa syukur atas hadirnya tahun baru.

4. Tetap Bugar Menyambut Hari Raya

Bukan rahasia lagi menjelang Imlek biasanya dibarengi dengan frekuensi dan curah hujan yang cukup tinggi.

Dengan sekian banyak kegiatan yang ingin dilakukan, tentunya kita tidak mau jatuh sakit dan semua persiapan dapat selesai tepat waktu. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga dengan selalu konsumsi vitamin dan buah-buahan. Nah di Lazada kamu juga bisa belanja dengan banyak pilihan vitamin dan buah jeruk khas Imlek juga loh.

5. Siapkan makanan secukupnya

Kadang-kadang, hari raya mendatangkan kebahagiaan sehingga kalkulasi porsi makanan tidak tepat atau berlebihan.

6. Pastikan kenyamanan untuk si kecil

Bagi orang tua dengan bayi, kenyamanan bagi bayi Anda pasti menjadi prioritas. Terutama apabila banyak kunjungan keluar atau kerabat datang ke rumah Anda.(tka)