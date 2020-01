INILAHCOM, Jakarta - Perayaan Imlek yang berbeda dengan nuansa hangatnya Festival Musim Semi bisa di rayakan di mal.

Tahun Baru Imlek merupakan salah satu program rutin yang disiapkan oleh Lippo Malls setiap tahunnya.

Pada perayaan tahun ini, Lippo Malls menghadirkan rangkaian kegiatan dengan tema The Great Lunar New Yearyang serentak dilaksanakan mulai dari tanggal 16 Januari hingga 2 Februari 2020 di mal yang dikelola oleh Lippo Malls.

Kemeriahan Tahun Baru Imlek dapat dirasakan oleh pengunjung Lippo Malls mulai dari pintu masuk mal, beberapa corner dan tentunya panggung utama yang yang disiapkan khusus untuk merayakan Tahun Baru Imlek.

Warna merah dan deretan bunga mei hwa mendominasi dekorasi dengan design dan arsitektur khas Tionghoa dengan hiasan lampu dan lampion dibeberapa sudut untuk memberikan kesan Imlek bagi setiap pengunjung Lippo Malls dan memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk mengabadikan moment dengan mengambil gambar di beberapa dekorasi yang telah disiapkan.

Melalui program The Great Lunar New Year, Lippo Malls menghadirkan berbagai macam aktivitas dan kegiatan yang disiapkan khusus untuk pengunjung. Semua mal menampilkan berbagai macam tradisi dan hiburan edisi Tahun Baru Imlek seperti Barongsai, Liong performance, Mini Chinese operet, Chinese New Year Art Show, Chinese Acrobatic Show, Chinese Mask performance, Chinese Traditional Music performance, dan kegiatan menarik lainnya.

Para pengunjung juga dapat menikmati penampilan dari World Champion Barongsai Tonggak yaitu Kong Ha Hong yang khusus ditampilkan di Lippo Mall Puri dan Pluit Village setiap akhir pekan mulai dari tanggal 18 Januari 15 Februari 2020.

Lippo Malls juga menyajikan berbagai macam kompetisi menarik yang dapat diikuti oleh pengunjung mall antara lain lomba menghias lampion, kids talent show, kids fashion show, lomba mewarnai, lomba membuat Ang Pau, lomba menyanyi dan beragam lomba lainnya yang dikhususkan untuk anak-anak.

Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati aneka bazaar kuliner dan fashion di Lippo Malls.

Melengkapi kemeriahan Tahun Baru Imlek, program belanja menarik juga disiapkan bagi pengunjung Lippo Malls untuk melengkapi perayaan bersama keluarga seperti program belanja berhadiah dengan minimum pembelanjaan Rp. 200 ribu hingga Rp. 500 ribu yang bisa mendapatkan voucher belanja atau hadiah menarik.

Pengunjung juga dapat menikmati program belanja Lunar Night Saledi Lippo Mall Puri pada tanggal 18 Januari 2020 mulai dari pukul 19:00-24:00 WIB.

"The Great Lunar New Year kami pilih untuk menjadi tema perayaan Tahun Baru Imlek tahun ini dengan harapan memberikan kebaikan dan kesuksesan untuk mengawali tahun yang baru apalagi Tahun Baru Imlek tahun ini berada di bulan awal tahun 2020. Dengan rangkaian kegiatan yang kami kemas dalam The Great Lunar New Year ini kami berharap masyarakat Indonesia dapat menikmati perayaan Tahun Baru Imlek yang berkesan di Lippo Malls," kata Andrew Permadi selaku Head Marketing Lippo Malls Indonesia, Jakarta, Rabu, (15/01/2020).

Nidia N. Ichsan selaku Corporate PR dan Reputation Management Lippo Malls Indonesia menjelaskan, perayaan Tahun Baru Imlek menjadi salah satu bukti keberagaman yang memperkaya budaya yang dimiliki bangsa Indonesia.

"Oleh sebab itu perayaan Tahun Baru Imlek menjadi salah satu festival budaya yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia. Pada moment ini masyarakat dapat menikmati keragaman budaya Tionghoa yang kami tampilkan melalui design arsitek pada dekorasi yang kami tampilkan di mal-mal, juga beragam budaya yang akan tampil mengisi panggung utama yang kami siapkan khusus untuk pengunjung setia kami," papar Nidia.(tka)