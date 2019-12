Musim Liburan Harus Tetap Jaga Kesehatan

INILAHCOM, Jakarta - Berbagai penyakit kronik umumnya cenderung akan mengalami kekambuhan setelah liburan usai.

Liburan identik dengan makan enak dan apalagi liburan akhir tahun ini bisa berisi pesta merayakan natal dan pesta malam tahun baru.

Tempat rekreasi baik hotel maupun sarana hiburan umumnya juga menyediakan makan enak untuk memuaskan para tamunya.

Makanan dan minuman yang disediakan inibiasanya akan lebih lengkap dan bervariasi.

Misalnya di hotel yang kebetulan tempat menginap memberikan paket all you can eat dengan harga relatif murah.

Umumnya makanan dan minuman yang disajikan tinggi lemak, manis dan asin.

Kue-kue manis dengan kalori tinggi. Kue yang banyak mengandung cokelat dan keju mendominasi hari - hari liburan Anda.

"Kue biasanya dibuat dengan kuning telur yang banyak mengandung kolesterol tinggi. Hidangan makanan juga banyak yang mengandung santan, sekali lagi makanan yang bersantan juga mengandung lemak," kata Ari Fahrial Syam Akademisi dan Praktisi klinis, seperti yang dikutip dari siaran pers, Jakarta, Minggu, (29/12/2019).

Apalagi jika makanan tersebut dimasak berulang-ulang sehingga lemak jenuhnya semakin tinggi dan ini sudah tidak baik untuk kesehatan.

"Berbagai minuman kaleng yang bersoda atau minuman kemasan menjadi minuman favorit selama liburan," tambahnya.

Tentunya makanan-minuman ini jika dikonsumsi oleh seseorangyang sudah mempunyai penyakit kronik, sehingga hal ini akan menyebabkan penyakitnya mengalami kekambuhan.

Pasien dengan penyakit kencing manis akan cenderung gula darahnya menjadi tidak terkontrol.

Pasien dengan penyakit darah tinggi tekanan darahnya menjadi tidak terkontrol.

Pasien dengan hiperkolesterol atau asam urat tinggi maka keadaan kolesterol dan asam urat tingginya menjadi bertambah parah.

Kalau pasien yang sudah obesitas, makan enak selama liburan dan kurang gerak akhirnya berat badannya bertambah pasca liburan.

Usahakan tetap cek berat badan saat liburan jika memungkinkan.(tka)