Intip Keseruan ICEFEST 2019

INILAHCOM, Tanggerang - IIG Events menggandeng BCA sebagai sponsor utama untuk mempersembahkan ICEFEST 2019 dengan tema "A Journey To A Winter Village", festival keluarga dengan nuansa musim dingin.

Sejak resmi dibuka pada 19 Desember 2019, keseruan yang ditawarkan ICEFEST tak juga surut. Banyak hal yang bisa dieksplorasi dan memuaskan panca indra para pengunjung dalam acara festival dan expo keluarga terbesar sembari mengisi liburan akhir tahun. Diselenggarakan selama 11 hari hingga 29 Desember 2019 di ICE BSD City, ICEFEST buka setiap hari mulai jam 10:00 WIB sampai dengan 22:00 WIB.

Menempati area indoor Hall 5 sampai Hall 10 Indonesia Convention and Exhibition (ICE) BSD seluas 30.000 m2, ICEFEST 2019 mengusung konsep desa musim dingin dan cerita persahabatan Ilo dan Aiden di Happy Village. Keceriaan yang disebar tak hanya untuk anak-anak, tetapi seluruh anggota keluarga.

Keseruan ICEFEST dimulai dari area yang diberi nama Aiden Square Garden pada hall 5 ICE BSD dimana dapat ditemui berbagai special show yaitu diantaranya Konser Dongeng Naura 4 (21/12), Charity Concert oleh Trinity Youth Symphony Orchestra (22/12) serta Konser 4 Generasi, yaitu sebuah pertunjukan menyuguhkan kisah perjalanan ("Journey") musisi-musisi dari berbagai generasi. Konser 4 Generasi akan dimulai pada hari ini (23/12) oleh penampilan Rendy Pandugo x Arditho Pramono, dilanjutkan oleh penampilan Kla Project (26/12) dan Vina Panduwinata & Her Close Friends (27/12) serta ditutup oleh penampilan Glenn Fredly (29/12).

Untuk menikmati keseruan ICEFEST lainnya, pengunjung dapat menuju Hall 6 yang merupakan pintu masuk menuju area festival dan expo dimana berbagai wahana untuk anak-anak juga dapat ditemui. Memasuki area expo, pengunjung langsung menemui The F Thing Mall yang menghadirkan puluhan brand-brand ternama mulai dari pakaian, skincare dan juga kosmetik diantaranya Fresh Me Up dan Nature Republic.

Setelah para ibu seru berbelanja, pengunjung selanjutnya akan menemui area BCA Wonderland dan Austere Town Hall. Di BCA Wonderland, para pengunjung dapat menemukan berbagai macam tenant mulai dari yang menjual camilan hingga pakaian dengan tentunya banyak promo menarik persembahan BCA. Sedangkan di Austere Town Hall yang merupakan area consumer goods, Anda akan menemukan berbagai jenis kebutuhan sehari-hari yang diisi oleh brand seperti Informa dengan tentunya penawaran-penawaran menarik yang hanya dapat ditemukan di ICEFEST.

Di area ini juga dapat ditemukan berbagai wahana yang dapat dinikmati oleh anak-anak diantaranya Happys Snow Park, Happys Express serta Shimajiro Playpark. Di Shimajiro Playpark, anak-anak dapat menikmati dan menjelajahi dunia Shimajiro yang dapat mengasah keingintahuan mereka di area Mr. Roarsons Wonder Lab, menstimulasi kemampuan motorik halus di area Flappies House, pengalaman bermain peran di area Mimi Lynnes Shopping Street, dan mengasah kekuatan fisik di area Nikkis Challenge Coast.

Mereka juga dapat bertemu dengan Shimajiro secara langsung, menari dan bernyanyi bersama. "Kami menyediakan sarana bermain untuk menstimulasi kemampuan motorik halus anak di Flappie House, mengasah keingintahuan di Mr.Roarson Wonder Lab, mengembangkan kemampuan sosial di Mimi Lynne's Shopping Street, serta mengasah kekuatan fisik di Nikki's Challenge Coast. Kami pilihkan konten unggulan dari Jepang." terang Sachiyo Nakura, Produser Shimajiro Playpark, Senin, (23/12/2019).

Jangan lupa abadikan keseruan selama mengunjungi ICEFEST dengan berfoto di area-area instagramable seperti Droomland yang akan menghibur para pecinta dessert dengan Dessert Art Installation-nya. Serta dapat ditemui juga instalasi lucu oleh Yupi Land yang tak ketinggalan instagramable-nya.

Tak hanya instalasi lucu, ICEFEST juga diisi dengan berbagai jajanan lucu. Di tengah area Happy Village, Anda akan menemui tuktuk biru langit yang unik terparkir. (tka)