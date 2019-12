FamGoFest Kembali Digelar

INILAHCOM, Jakarta - FamGoFest 2019 Family Go Festivaldan peloporFamily Playpark Festivalterbesar di Indonesia kembali digelar.

Tahun ini memasuki edisi kedua akan diselenggarakan selama 11 hari,mulai dari tanggal 19 29 Desember 2019di Hall 1,2,3 dan 3 A - ICE, BSD CITY, Tangerang.FamGoFest 2019yang bertemakan"Kingdom of Happiness"akan mengajak para pengunjung untuk berpetualang dan bermain bersama ke negeri yang penuh imajinasi, keceriaan, serta riang gembira.



Hype FestivaldanBerlian Entertainmentmerupakanevent organizeryang sudah dikenal sebagai penyelenggaraeventberkelas dan sukses sepertiKahitnaLove Festival,LAFF Festival,SHVR GROUND FESTIVAL, FamGoFest 2018daneventbesar lainnya di Indonesia.

Melihat kesuksesanFamGoFest 2018(edisi pertama), di mana pengunjung sangat menikmati berbagai penampilan dari Pink Fong dan Baby Shark, maskotoriginalFam Go Festyang lucu yaitu LATOMOCHI, permainan aktif untuk berbagai usia, kelas interaktif dan edukatif, serta banyak kegiatan menyenangkan lainnya,HYPE FESTIVALdanBERLIAN ENTERTAINMENTberkomitmen untuk menjadikan momenFamGoFest 2019sebagai pengalaman dan kenangan yang tak terlupakan bagi seluruh anggota keluarga yang berkunjung.



"FamGoFest tahun ini akan lebih semarak dengan unsurentertainment education experienceyang lebih beraneka ragam, kami ingin memberikan destinasi liburan keluarga akhir tahun yang menyenangkan. Ada lebih dari 50 permainan dan aktivitas gratis yang bisa diikuti seluruh anggota keluarga, dari balita hingga remaja, bahkan ada permainan dan aktivitas yang dapat diikuti oleh para orang tua. Selain itu kami juga telah menciptakan lagu terbaru #BuatMamaPapaHappy yang sudah bisa didengar dan dihafalkan si kecil di rumah dan dapat dinyanyikan bersama LATOMOCHI saat berkunjung ke FamGoFest 2019 nanti," kata Dino Hamid,Project Director dan Creator FamGoFestdariBerlian Entertainment, Jakarta, Senin, (23/12/2019).



Diadakan di ICE BSD CITY, para pengunjung FamGoFest 2019 juga diberikan keistimewaan yaitu setiap pembelian tiket bukan hanya dapat memasuki area FamGoFest 2019 di hall 1- 3A, tetapi juga dapat memasuki ICE FEST 2019 di Hall 5 10.



FamGoFestedisi kedua di tahun 2019 akan membawa semua pengunjung untuk menelusuri Kingdom of Happinessdan berpetualang dengan imajinasi kreatif yang menyenangkan dan riang gembira. Diselenggarakan selama 11 hari di ICE BSD CITY, FamGoFest dipersiapkan untuk dapat menampung kurang lebih 75.000 pengunjung.



FamGoFest 2019sebagai peloporThe First Family Play Park in Indonesiaselalu mengutamakan 3 pilar penting yang saling berkaitan yaitu3E(Entertainment, EducationdanExperience) untuk unsurEntertainmentyang ada padaFamGoFest 2019,seluruh anggota keluarga akan diajak untuk menikmati berbagai permainan seru, bernyanyi dan menari bersamaspecial performancedariBadanamudanTayo the Little Busyang akan hadir menemani para pengunjung di tanggal 19, 20, 28 dan 29 Desember 2019,Robocar Polijuga akan hadir menemani dari tanggal 21-24 Desember 2019.

Melihat banyaknya antusiasme pengunjung terhadap pertunjukkan yang satu ini pada acara FamGoFest, FamGoFest 2019 kembali menghadirkan penampilan dariPink Fong dan Baby Sharkdengan lagunya yang sangat dekat dengan kita dan akan tampil di FamGoFest mulai dari tanggal 23 sampai 29 Desember 2019, bintang tamu lain yang juga ditunggu-tunggu keluarga tercinta di FamGoFest tahun ini adalahNussa dan Rarrayang akan hadir menemani mulai tanggal 21, 22, 26 dan 27 Desember, tak ketinggalanMaskot original FamGofestyang akan selalu setia menemani,LATOMOCHIyaituLulu, Tora, Amu, MomodanChibiyang akan hadir setiap hari selama FamGoFest 2019.