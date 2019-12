Olahraga Bisa Dekatkan Ibu dengan Anak

INILAHCOM, Jakarta - Dalam rangka memperingati hari Ibu, menjalin kedekatan antara Ibu dengan anak bisa terus digali.

Salah satunya dengan berolahraga bersama anak. Ibu bisa meluangkan waktunya dengan olahraga bersama anak dengan berbagai cara. Bisa dengan menggunakan stroller.

Karena itu, Mothercare mengajak para Ibu Indonesia untuk menjaga kebugaran dengan pasca melahirkan melalui acara Get Fit with Stroller.

Tahun ini merupakan kali ketiga acara ini diadakan dan Mothercare mengajak lebih dari 1000 Ibu untuk berpartisipasi di kegiatan yang dilakukan serentak di 17 kota di Indonesia. Di saat yang bersamaan, Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) pun akan mencatatkan Get Fit with Stroller sebagai salah satu kegiatan olahraga yang tidak biasa dilakukan oleh banyak partisipan.

Salah satu cara membuat ibu tetap sehat adalah dengan dengan menanamkan semangat untuk olahraga dimulai dari masa kehamilan hingga setelahnya. Keterbatasan waktu menjadi kendala untuk ibu untuk melakukan olahraga.

Oleh karena itu Mothercare menggagas suatu bentuk olahraga simple dengan menggunakan kereta dorong ataustroller, dengan tujuan untuk mempermudah ibu menjadi aktif bergerak. Mothercare ingin para ibu untuk tetap sehat dan fit tanpa harus bepergian keluar rumah ke pusat kebugaran dan tetap dekat dengan buah hati.

Bersamaan dengan Hari Ibu, tahun ini, Mothercare kembali memotivasi lebih banyak ibu untuk membiasakan hidup sehat serta tetap bugar dengan berolahraga sederhana menggunakan kereta dorong anak mereka.

Get Fit with Stroller juga membuat gebrakan dengan mengajak lebih dari 1000 Ibu di 17 kota dan ini menjadi aktivitas yang tidak biasa dan belum pernah dilakukan sebelumnya, Berpusat di Gelora Bung Karno Pintu 6 Jakarta, kegiatan ini juga dilakukan di Bali, Bandung, Surabaya, Makassar, Medan, Bekasi, Yogyakarta, Tangerang, Palembang, Manado, Balikpapan, Samarinda, Semarang, Pekanbaru, Cibubur, dan Depok. Aksi ini pun membawa Mothercare beserta lebih dari 1000 Ibu dan kereta dorongnya meraih rekor MURI dipenghujung tahun 2019.

"Melalui kampanye dan kegiatan Get Fit with Stroller dan #EveryMomIsBeautiful kami mendorong Ibu agar tetap bugar dan cantik luar dalam, baik fisik dan juga jiwa yang sehat untuk dirinya dan juga untuk keluarga. Olahraga bisa menjadi mudah hanya dengan menggunakan kereta dorong bayi yang dimiliknya. Kami pun berterima kasih kepada semua ibu yang telah berpartisipasi dalam Get Fit with Stroller tahun ini, tanpa mereka kita tidak dapat memecahkan rekor MURI. Dengan gaung yang didapatkan dari rekor MURI ini, Mothercare berharap lebih banyak Ibu yang terinspirasi untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh mereka" ungkap Vasudev Kataria, Senior Vice President Mothercare Indonesia, Jakarta, Minggu, (22/12/2019).

Banyak Ibu yang kerap menganggap diri mereka tidak cantik lagi pasca melahirkan.

"Melalui kegiatan ini pula, Mothercare ingin mengingatkan Ibu bahwa semua ibu cantik tanpa terkecuali. Anggapan itu harus dipatahkan, karena kecantikan tidak hanya terlihat dari tampilan fisik, cantiknya seorang Ibu terpancar dari apa yang Ibu lakukan untuk keluarga dan anak-anaknya dan itu adalah hal yang membanggakan dan menawan," tambahnya. (tka)